08:43 21.12.2025
Эксперт оценила перспективы возвращения западных компаний на рынок России
Российский рынок сейчас уже достаточно насыщенный и конкурентный, поэтому вернуться на него западным компаниям будет непросто: еще 3-5 лет, и их просто не будут РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российский рынок сейчас уже достаточно насыщенный и конкурентный, поэтому вернуться на него западным компаниям будет непросто: еще 3-5 лет, и их просто не будут больше здесь ждать, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Если эти компании захотят вернуться, то их присутствие на рынке будет возможно. В целом еще 3-5 лет, и, думаю, их вообще здесь никто не будет ждать. Но тех позиций, которые у них были до 2022 года, уже не будет никогда. Именно в силу того, что рынок заполняется нашими производителями. И потом, с высокой долей вероятности продукция ушедших компаний будет стоить дороже, чем российская. То есть конкурентоспособность по ценам тоже будет вызывать вопросы", - прокомментировала она перспективы возвращения западного бизнеса на российский рынок.
В любом случае их возвращение на рынок не будет простым, рассуждает Чекурова.
"Когда они впервые заходили к нам 30-35 лет назад, здесь был "чистый лист". Такого больше не будет. Во-первых, потому что российский рынок уже достаточно насыщенный и конкурентный. Во-вторых, все будут происходить через фильтр. И государство, конечно, будет смотреть, кто как уходил. У тех, кто "хлопнул дверью", будут совершенно не те условия, чем у тех, кто сохранил здесь присутствие и готов развиваться дальше", - говорит она.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДенис МантуровЭксперт РА
 
 
