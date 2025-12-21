Рейтинг@Mail.ru
ЦРУ поддерживает идею войны с Россией, считает бывший советник Трампа
09:37 21.12.2025 (обновлено: 09:42 21.12.2025)
ЦРУ поддерживает идею войны с Россией, считает бывший советник Трампа
ЦРУ поддерживает идею войны с Россией, считает бывший советник Трампа - РИА Новости, 21.12.2025
ЦРУ поддерживает идею войны с Россией, считает бывший советник Трампа
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн считает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Штатов... РИА Новости, 21.12.2025
в мире, россия, сша, афганистан, майкл флинн, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Афганистан, Майкл Флинн, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
ЦРУ поддерживает идею войны с Россией, считает бывший советник Трампа

Экс-советник Трампа Флинн: ЦРУ поддерживает идею войны России и НАТО

© AP Photo / Carolyn KasterМайкл Флинн
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн считает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Штатов поддерживает идею возможной войны между Россией и НАТО.
"ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией... Наше ЦРУ в сговоре с MI6 и другими в разведывательном сообществе ЕС. Эти и иные поджигатели войны в нашей собственной администрации хотят бесконечной чертовой войны", - написал Флинн на своей странице в соцсети X.
По его словам, США были в Афганистане и Ираке в течение 20 лет и это стоило им триллионов долларов, а также огромной потери престижа. Флинн обратился к Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Восточной Европе. Он добавил, что народ США больше не хочет тратить деньги на "мелкого диктатора", который "арестовывает оппозиционеров" в том числе "в своей собственной Раде и СМИ".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
