МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн считает, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Штатов поддерживает идею возможной войны между Россией и НАТО.
По его словам, США были в Афганистане и Ираке в течение 20 лет и это стоило им триллионов долларов, а также огромной потери престижа. Флинн обратился к Трампу с просьбой вмешаться в ситуацию в Восточной Европе. Он добавил, что народ США больше не хочет тратить деньги на "мелкого диктатора", который "арестовывает оппозиционеров" в том числе "в своей собственной Раде и СМИ".
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.