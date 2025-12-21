Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании
10:22 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vladivostok-2063615058.html
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании
Открытое горение ликвидировали в административном здании во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 21.12.2025
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании

Пожар в административном здании во Владивостоке
© МЧС Приморского края/Telegram
Пожар в административном здании во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в административном здании во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС России.
В соцсетях в воскресенье распространились фото и видео пожара в историческом здании в центре Владивостока. В ГУМЧС сообщили, что информация о пожаре в административном здании во Владивостоке поступила в 11.56 (04.56 мск), пожар тушат по повышенному рангу. В 15.18 (08.18 мск) возгорание локализовали на площади около 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Спасатели сначала вывели из здания 10 человек, а позже эвакуировали еще четверых.
"Открытое горение ликвидировано в 16.41 (09.41 мск), проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
Всего в тушении задействованы 13 единиц техники, в том числе две автолестницы, и 46 человек личного состава.
