Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании
Открытое горение ликвидировали в административном здании во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 21.12.2025
Во Владивостоке ликвидировали открытое горение в административном здании
