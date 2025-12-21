Во Владивостоке загорелось административное здание

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Административное здание загорелось во Владивостоке, 10 человек эвакуировали при помощи спасустройств, пожар тушат по повышенному рангу, Административное здание загорелось во Владивостоке, 10 человек эвакуировали при помощи спасустройств, пожар тушат по повышенному рангу, сообщает региональный главк МЧС России.

В соцсетях в воскресенье распространились фото и видео пожара в историческом здании в центре Владивостока

По данным ГУМЧС, административное здание загорелось во Владивостоке в воскресенье, информация о пожаре поступила в 11.56 (04.56 мск), огнеборцы работали на месте уже через пять минут.

« "На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек. В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара по повышенному второму рангу пожара", - говорится в сообщении.

Позже спасатели уточнили, что пострадавших нет. УМВД сообщило, что в районе пожара движение ограничено.