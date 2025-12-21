https://ria.ru/20251221/vladivostok-2063602940.html
Во Владивостоке загорелось административное здание
Во Владивостоке загорелось административное здание - РИА Новости, 21.12.2025
Во Владивостоке загорелось административное здание
Административное здание загорелось во Владивостоке, 10 человек эвакуировали при помощи спасустройств, пожар тушат по повышенному рангу, сообщает региональный... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T08:10:00+03:00
2025-12-21T08:10:00+03:00
2025-12-21T09:06:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063606854_0:0:1114:627_1920x0_80_0_0_c62d68af8154d26db20d31b8956103fc.jpg
https://ria.ru/20250822/vladivostok-2037002010.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063606854_163:0:1108:709_1920x0_80_0_0_308534bbd30dd1d1438a0a76d85e9cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелось административное здание
Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из горящего административного здания
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости.
Административное здание загорелось во Владивостоке, 10 человек эвакуировали при помощи спасустройств, пожар тушат по повышенному рангу, сообщает
региональный главк МЧС России.
В соцсетях в воскресенье распространились фото и видео пожара в историческом здании в центре Владивостока
.
По данным ГУМЧС, административное здание загорелось во Владивостоке в воскресенье, информация о пожаре поступила в 11.56 (04.56 мск), огнеборцы работали на месте уже через пять минут.
«
"На момент прибытия пожарных горели электрические кабели на фасаде здания. Звенья газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек. В настоящее время огнеборцы МЧС России
проводят тушение пожара по повышенному второму рангу пожара", - говорится в сообщении.
Позже спасатели уточнили, что пострадавших нет. УМВД сообщило, что в районе пожара движение ограничено.
Прокуратура проконтролирует полную ликвидацию возгорания, а также результаты проверки по факту пожара. "На место с целью координации правоохранительных органов и специальных служб выехал заместитель прокурора Фрунзенского района города Владивостока Андрей Думчиков", - сообщило надзорное ведомство.