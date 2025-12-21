Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vino-2063597742.html
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья - РИА Новости, 21.12.2025
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
Брать вино для новогоднего застолья лучше всего в расчете - одна бутылка объемом 0,75 литра для одного гостя на весь вечер, также стоит добавить "резерв" в... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:48:00+03:00
2025-12-21T06:48:00+03:00
общество
роскачество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991459122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff59cfb785ad43f75312caa7d9b08533.jpg
https://ria.ru/20251220/vino-2063487121.html
https://ria.ru/20251213/vino-2061840233.html
https://ria.ru/20251211/vino-2061270904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991459122_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a57f7c06f56f1b4dea392dac4da21da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, роскачество, новый год
Общество, Роскачество, Новый год
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья

РИА Новости: для новогоднего застолья нужно брать 0,75 литра вина на гостя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБелое вино
Белое вино - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Белое вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Брать вино для новогоднего застолья лучше всего в расчете - одна бутылка объемом 0,75 литра для одного гостя на весь вечер, также стоит добавить "резерв" в размере 20% от общего количества для непредвиденных обстоятельств, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20% - на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше", - рассказали в организации.
Дегустация вин в рамках Российского винодельческого форума - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
20 декабря, 11:17
Вина для аперитива должны составлять 15-25% от общего объема. Легкие игристые или сухие белые вина подходят для создания настроения в начале вечера. Игристые вина, особенно розовые, сочетаются с большинством блюд новогоднего застолья, в том числе салатами с достаточно жирной заправкой и закусками, делятся эксперты.
По их словам, основная часть вин должна составлять оставшиеся 75-85%, причем делить лучше всего пополам - на красные и белые. Среди белых вин стоит выбирать те, которые сочетаются с большинством закусок: совиньон блан, пино гри. К рыбе или птице можно добавить более сложное выдержанное шардоне.
В части красных вин лучше всего рассмотреть легкие и питкие варианты без выраженной танинности: пино нуар, молодое мерло или саперави, поясняют в организации. Их можно дополнить одним более структурированным вариантом. Например, к мясу подойдет каберне совиньон.
"Спрос смещается в сторону сухих и полусухих вин. Полусладкие вина, хотя и популярны, часто, будучи представленными в основном в бюджетном сегменте, уступают по качеству", - подчеркивают в Роскачестве.
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина
13 декабря, 14:07
Для компании до 10-15 человек можно подобрать вина по предпочтениям гостей, по желанию обратив внимание на более сложные образцы. Если в ней уже 20-30 человек, лучше соблюдать баланс между гастрономией и практичностью. Можно рассмотреть вино в больших бутылках объемом 1,5 литра - магнумах. Для мероприятий, где больше 50 гостей, важен правильный расчет количества и выбор вин с универсальным вкусом.
Если у вас масштабное застолье, идеальный выбор - вина крупных проверенных брендов, советуют эксперты. Среди их линеек можно найти качественные и универсальные по вкусу вина на любой бюджет. Для камерного праздника вино можно выбрать в специализированных алкогольных магазинах или винотеках. Там, в частности, можно найти уникальные вина от малых авторских виноделен.
В ресторане, где можно приносить свое вино, стоит сохранять чеки и пробки от бутылок для подстраховки и подсчета выпитого, уточняют в Роскачестве. Также лучше всего заранее оговорить правила сервиса в заведении, это убережет от перерасхода.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ученый назвал безопасную дозу вина для мужчин и женщин
11 декабря, 04:02
 
ОбществоРоскачествоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала