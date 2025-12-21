В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Брать вино для новогоднего застолья лучше всего в расчете - одна бутылка объемом 0,75 литра для одного гостя на весь вечер, также стоит добавить "резерв" в размере 20% от общего количества для непредвиденных обстоятельств, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Золотое правило: один гость равно одна бутылка (0,75 литра) на весь вечер. К этому объему смело добавляйте резерв в 20% - на непредвиденные обстоятельства и тех, кто выпьет больше", - рассказали в организации.

Вина для аперитива должны составлять 15-25% от общего объема. Легкие игристые или сухие белые вина подходят для создания настроения в начале вечера. Игристые вина, особенно розовые, сочетаются с большинством блюд новогоднего застолья, в том числе салатами с достаточно жирной заправкой и закусками, делятся эксперты.

По их словам, основная часть вин должна составлять оставшиеся 75-85%, причем делить лучше всего пополам - на красные и белые. Среди белых вин стоит выбирать те, которые сочетаются с большинством закусок: совиньон блан, пино гри. К рыбе или птице можно добавить более сложное выдержанное шардоне.

В части красных вин лучше всего рассмотреть легкие и питкие варианты без выраженной танинности: пино нуар, молодое мерло или саперави, поясняют в организации. Их можно дополнить одним более структурированным вариантом. Например, к мясу подойдет каберне совиньон.

"Спрос смещается в сторону сухих и полусухих вин. Полусладкие вина, хотя и популярны, часто, будучи представленными в основном в бюджетном сегменте, уступают по качеству", - подчеркивают в Роскачестве

Для компании до 10-15 человек можно подобрать вина по предпочтениям гостей, по желанию обратив внимание на более сложные образцы. Если в ней уже 20-30 человек, лучше соблюдать баланс между гастрономией и практичностью. Можно рассмотреть вино в больших бутылках объемом 1,5 литра - магнумах. Для мероприятий, где больше 50 гостей, важен правильный расчет количества и выбор вин с универсальным вкусом.

Если у вас масштабное застолье, идеальный выбор - вина крупных проверенных брендов, советуют эксперты. Среди их линеек можно найти качественные и универсальные по вкусу вина на любой бюджет. Для камерного праздника вино можно выбрать в специализированных алкогольных магазинах или винотеках. Там, в частности, можно найти уникальные вина от малых авторских виноделен.