https://ria.ru/20251221/vilfand-2063597099.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 21.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Полноценного снежного зимнего покрова в Москве до конца следующей недели не установится, временами будет небольшой снег 2−3 сантиметра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:30:00+03:00
2025-12-21T06:30:00+03:00
2025-12-21T06:30:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_0:172:2952:1833_1920x0_80_0_0_73c441fb9dfb0e203817514505983d01.jpg
https://ria.ru/20251221/sneg-2063589535.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585573027_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_502b408a8dbb4a79003ff65ff23453a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
РИА Новости: снежный покров не установится в Москве до конца следующей недели
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полноценного снежного зимнего покрова в Москве до конца следующей недели не установится, временами будет небольшой снег 2−3 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Небольшой снег выпадет в понедельник. Пока фактически до конца рабочих дней следующей недели снегопадов не ожидается. Поэтому небольшой снежок тогда 2−3 сантиметра будет вот на следующей неделе, но это не тот снег, который ассоциируется с настоящим снежным покровом. Пока морозно-морозная, но бесснежная погода", - сказал синоптик.