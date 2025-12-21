Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 21.12.2025
06:30 21.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Прохожий на одной из улиц в Москве
Прохожий на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Полноценного снежного зимнего покрова в Москве до конца следующей недели не установится, временами будет небольшой снег 2−3 сантиметра, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Небольшой снег выпадет в понедельник. Пока фактически до конца рабочих дней следующей недели снегопадов не ожидается. Поэтому небольшой снежок тогда 2−3 сантиметра будет вот на следующей неделе, но это не тот снег, который ассоциируется с настоящим снежным покровом. Пока морозно-морозная, но бесснежная погода", - сказал синоптик.
Метеоролог сообщил, что 95 процентов территории России покрыто снегом
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
