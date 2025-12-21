Перехваченный США танкер шел под флагом Панамы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Перехваченный Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяной танкер шел под флагом Панамы, пишет газета Перехваченный Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяной танкер шел под флагом Панамы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее портал Axios сообщил, что вооруженные силы США в субботу поднялись на борт танкера, который не находится под американскими санкциями и который якобы пытался обойти объявленную ранее Вашингтоном блокаду.

"По словам одного американского чиновника и двух людей из венесуэльской нефтяной отрасли, береговая охрана США поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу остановила и поднялась на борт танкера (шедшего - ред.) под флагом Панамы , перевозившего венесуэльскую нефть", — говорится в публикации.

По данным газеты, задержанное судно называется Centuries и не входит в список танкеров, находящихся под американскими санкциями. Как сообщили изданию источники в нефтяной отрасли, танкер перевозил груз, принадлежащий трейдеру нефти из Китая , который занимается поставками венесуэльской нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Газета также уточнила, что судно не имеет каких-либо известных связей с Ираном

Как пишет издание, согласно данным государственной нефтяной компании Венесуэлы , ранее в этом году судно перевозило мазут из Венесуэлы в Китай.

Министр внутренней безопасности США, в свою очередь, подтвердила задержание танкера.

Во вторник президент США Дональд Трамп признал венесуэльское правительство "иностранной террористической организацией" и заявил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Ранее хозяин Белого дома пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.