00:28 21.12.2025 (обновлено: 03:15 21.12.2025)
Перехваченный США танкер шел под флагом Панамы, пишут СМИ
Перехваченный Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяной танкер шел под флагом Панамы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.12.2025
в мире, сша, венесуэла, китай, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Китай, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Перехваченный США танкер шел под флагом Панамы, пишут СМИ

NYT: груз на перехваченном США танкере принадлежит трейдеру из Китая

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Перехваченный Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы нефтяной танкер шел под флагом Панамы, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios сообщил, что вооруженные силы США в субботу поднялись на борт танкера, который не находится под американскими санкциями и который якобы пытался обойти объявленную ранее Вашингтоном блокаду.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ рассказали, зачем ВС США поднялись на борт танкера с нефтью у Венесуэлы
Вчера, 22:42
"По словам одного американского чиновника и двух людей из венесуэльской нефтяной отрасли, береговая охрана США поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу остановила и поднялась на борт танкера (шедшего - ред.) под флагом Панамы, перевозившего венесуэльскую нефть", — говорится в публикации.
По данным газеты, задержанное судно называется Centuries и не входит в список танкеров, находящихся под американскими санкциями. Как сообщили изданию источники в нефтяной отрасли, танкер перевозил груз, принадлежащий трейдеру нефти из Китая, который занимается поставками венесуэльской нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы.
Газета также уточнила, что судно не имеет каких-либо известных связей с Ираном.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СМИ: захват США танкера был началом новой фазы плана по давлению на Мадуро
12 декабря, 05:23
Как пишет издание, согласно данным государственной нефтяной компании Венесуэлы, ранее в этом году судно перевозило мазут из Венесуэлы в Китай.
Министр внутренней безопасности США, в свою очередь, подтвердила задержание танкера.
Во вторник президент США Дональд Трамп признал венесуэльское правительство "иностранной террористической организацией" и заявил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Ранее хозяин Белого дома пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
18 декабря, 00:47

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В ООН призвали освободить захваченный США танкер
14 декабря, 04:20
 
В миреСШАВенесуэлаКитайДональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
