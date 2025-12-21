Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, когда Дмитриев доложит о переговорах в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
20:26 21.12.2025 (обновлено: 20:32 21.12.2025)
Ушаков рассказал, когда Дмитриев доложит о переговорах в Майами
Ушаков рассказал, когда Дмитриев доложит о переговорах в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Ушаков рассказал, когда Дмитриев доложит о переговорах в Майами
В Кремле ожидают, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в понедельник... РИА Новости, 21.12.2025
Ушаков рассказал, когда Дмитриев доложит о переговорах в Майами

Ушаков: Кремль ожидает, что Дмитриев в понедельник доложит Путину о переговорах

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Кремле ожидают, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в понедельник вернется и доложит президенту РФ Владимиру Путину о состоявшихся в Майами контактах с представителями США.
"Ждем его возвращения. Надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего, президенту о результатах своих переговоров", - сказал Ушаков в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева
Заголовок открываемого материала