Ушаков рассказал, когда Дмитриев доложит о переговорах в Майами

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Кремле ожидают, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в понедельник вернется и доложит президенту РФ Владимиру Путину о состоявшихся в Майами контактах с представителями США.