https://ria.ru/20251221/umerov-2063713846.html
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что вместе с главой генштаба ВСУ Андреем Гнатовым представлял Украину РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:21:00+03:00
2025-12-21T23:21:00+03:00
2025-12-21T23:21:00+03:00
в мире
украина
сша
майами
рустем умеров
андрей гнатов
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:138:2790:1707_1920x0_80_0_0_60221e8be5f3fc1d9dfdfabd5fb178bb.jpg
https://ria.ru/20251221/uitkoff-2063711663.html
украина
сша
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04d4dfbdc3ef79a15906448d99c3f5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, майами, рустем умеров, андрей гнатов, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Майами, Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах с США в Майами