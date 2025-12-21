Рейтинг@Mail.ru
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
23:21 21.12.2025
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что вместе с главой генштаба ВСУ Андреем Гнатовым представлял Украину РИА Новости, 21.12.2025
Умеров и Гнатов представляли Украину на переговорах в Майами

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что вместе с главой генштаба ВСУ Андреем Гнатовым представлял Украину на переговорах с США в Майами.
"Украинскую делегацию представляли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
