Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ

Десятого ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере на Украине. Оно провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины. Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.