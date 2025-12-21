Рейтинг@Mail.ru
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2025
13:54 21.12.2025 (обновлено: 14:25 21.12.2025)
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров просил у главы ФБР Кэша Пателя защиты от преследования НАБУ по делу о коррупции, пишет "Зеркало недели". РИА Новости, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ

Глава СНБО Украины Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ в деле о коррупции

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров просил у главы ФБР Кэша Пателя защиты от преследования НАБУ по делу о коррупции, пишет "Зеркало недели".
"Встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с заместителем главы СБУ Александром Покладом, совсем не касалась переговоров между Украиной, США, Россией и Европой. Эту встречу <...> организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желательном отсутствии со стороны ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича", — говорится в публикации.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже бюро заявило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.
После отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака в конце ноября Умерова назначили главой переговорной группы от Украины, что вызвало шквал критики. Многие посчитали, что таким образом его хотят обезопасить от обвинений по делу о коррупции.

Десятого ноября НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере на Украине. Оно провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины. Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
