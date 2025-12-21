Буякевич прокомментировал планы о мониторинговой роли ОБСЕ на Украине

ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в комментарии РИА Новости назвал иллюзией планы о мониторинговой роли организации на Украине.
«
"Нам известно, что некоторые западноевропейские партнеры вынашивают планы подключения ОБСЕ к потенциальной мониторинговой функции после возможного завершения военного конфликта на Украине. Нас это не устраивает, для нас это неприемлемо. Мы неоднократно подчеркивали, что ОБСЕ как таковая себя изжила в части мониторинговой функции. Мониторинговой функции ОБСЕ на Украине не будет. Это та иллюзия, с которой Западу необходимо расстаться", - сказал Буякевич.
По его словам, если авторы этой идеи считают, что это единственная рациональная тема, которая удерживает Организацию на плаву, тогда им следует честно ответить для себя на один простой вопрос: нужно ли это России? "Ответ - нет. Уже был опыт Специальной мониторинговой миссии, который себя не оправдал и полностью провалился. На повторение такого опыта Москва не пойдет", - заключил собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ, а сама миссия была использована Западом для подготовки военной агрессии против Югославии.