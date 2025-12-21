Буякевич прокомментировал планы о мониторинговой роли ОБСЕ на Украине

«

"Нам известно, что некоторые западноевропейские партнеры вынашивают планы подключения ОБСЕ к потенциальной мониторинговой функции после возможного завершения военного конфликта на Украине. Нас это не устраивает, для нас это неприемлемо. Мы неоднократно подчеркивали, что ОБСЕ как таковая себя изжила в части мониторинговой функции. Мониторинговой функции ОБСЕ на Украине не будет. Это та иллюзия, с которой Западу необходимо расстаться", - сказал Буякевич.