На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 21.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 21.12.2025 (обновлено: 13:06 21.12.2025)
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина

Мема: Зеленскому нужно провести выборы на Украине после заявления Путина

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно провести выборы на Украине после заявления президента России Владимира Путина, пишет член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня. Это могло бы стать первым шагом к прекращению этого конфликта", — говорится в публикации.
На этой неделе российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, высказался о возможности проведения выборов на Украине. Путин отметил, что Москва готова задуматься над обеспечением безопасности этого процесса, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

Он также подчеркнул, что недопустимо использовать выборы, чтобы остановить продвижение российских войск. Кроме того, президент отметил, что в случае проведения голосования украинцы, число которых на территории России составляет от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность участвовать в нем.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
