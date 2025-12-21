Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала - РИА Новости, 21.12.2025
07:48 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ukraina-2063601771.html
Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала
Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала - РИА Новости, 21.12.2025
Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала
Фонд Lechmar, некоммерческое подразделение польской компании PHU Lechmar, оказавшейся в центре громкого скандала вокруг оборонных закупок для Украины,... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:48:00+03:00
2025-12-21T07:48:00+03:00
в мире
украина
сумская область
польша
андрей ермак
верховная рада украины
киев
украина
сумская область
польша
киев
2025
в мире, украина, сумская область, польша, андрей ермак, верховная рада украины, киев
В мире, Украина, Сумская область, Польша, Андрей Ермак, Верховная Рада Украины, Киев
Киев продолжает работать с фондом польской PHU Lechmar после скандала

РИА Новости: Киев сотрудничает с PHU Lechmar после скандала с закупками оружия

Улица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Фонд Lechmar, некоммерческое подразделение польской компании PHU Lechmar, оказавшейся в центре громкого скандала вокруг оборонных закупок для Украины, продолжает официальное сотрудничество с украинскими властями, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Связь фонда Lechmar с польской компанией PHU Lechmar подтверждается составом руководства, выяснило РИА Новости. Президент фонда Даниэль Скоржевский является членом правления компании, а ее совладелец Анджей Пекала входит в совет фонда.
Так, в сентябре фонд поставил оборудование, включая ноутбуки и 3D-принтеры, в школы прифронтовых районов Запорожской и Сумской областей. О реализации этой программы публично сообщал министр иностранных дел Украины в социальных сетях.
Кроме того, фонд стал одним из финансовых партнеров гуманитарной инициативы, организованной посольством Украины в Польше. В ноябре 2025 года при его поддержке была проведена поездка для детей украинских военнослужащих. Согласно сообщениям диппредставительства, дети в течение недели находились в Бещадских горах, ходили в походы, поднимались на гору Тарница, играли в командные игры и посещали мастер-классы.
Скандал вокруг польской компании PHU Lechmar разгорелся после заявлений депутата Верховной рады Ярослава Железняка о сомнительных оборонных закупках. В декабре 2024 года он заявил, что контракт на 23 миллиарда гривен (более 552 миллионов долларов) вывели из системы Агентства оборонных закупок и передали Государственной пограничной службе Украины. По словам депутата, это позволило обойти стандартные процедуры контроля и предусмотреть для польской компании аванс в размере 100%.
Свои заявления Железняк также подкрепил публикацией письма Агентства оборонных закупок, в котором говорилось о контракте на 70,6 миллиона евро, заключенном с PHU Lechmar в конце 2023 года и к тому моменту не выполненном.
Отдельное внимание к деятельности компании привлекло недавнее заявление Службы внешней разведки России, которая сообщила, что окружение бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака могло использовать PHU Lechmar в схемах по выводу западной финансовой помощи. Украинские власти эти заявления оставили без комментариев.
В миреУкраинаСумская областьПольшаАндрей ЕрмакВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
