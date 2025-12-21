МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Фонд Lechmar, некоммерческое подразделение польской компании PHU Lechmar, оказавшейся в центре громкого скандала вокруг оборонных закупок для Украины, продолжает официальное сотрудничество с украинскими властями, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Связь фонда Lechmar с польской компанией PHU Lechmar подтверждается составом руководства, выяснило РИА Новости. Президент фонда Даниэль Скоржевский является членом правления компании, а ее совладелец Анджей Пекала входит в совет фонда.

Свои заявления Железняк также подкрепил публикацией письма Агентства оборонных закупок, в котором говорилось о контракте на 70,6 миллиона евро, заключенном с PHU Lechmar в конце 2023 года и к тому моменту не выполненном.