"Через одну-две недели". Украина готовится принять неизбежное

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Энергетический коллапс неумолимо приближается. Покрывать потребность в электричестве все сложнее, крупнейшие города то и дело погружаются во тьму. Решений у властей практически не осталось. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.

Без трамвая и холодильника

"Обещали блэкаут в Москве, а получили в Чернигове, Сумах, а теперь и в Одессе", — возмущается нардеп Алексей Гончаренко*.

Ситуация в городе — одна из самых тяжелых. Почти неделю более шестидесяти тысяч одесситов сидят без света. С водой и отоплением перебои, городской электротранспорт прекратил работу. По сети разлетелись видео, как жители готовят еду на газовых горелках и вывешивают продукты за окнами. Доходило и до конфликтов за место у розетки в торговых центрах.

На пятый день одесситы начали перекрывать дороги, требуя вернуть свет. По этим же причинам люди блокировали улицы в Днепропетровске, где тоже возникли большие проблемы с электроэнергией.

Многочасовые отключения света происходят и в Киеве. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко утверждает, что через "неделю-две" ситуация в столице будет еще хуже и может дойти до двадцатичасовых блэкаутов из-за наступления заморозков.

Заграница не поможет

Если восток Украины не на пороге блэкаута, то очень близок к нему — так европейский дипломат на правах анонимности оценил для Washington Post ситуацию с энергетикой в стране.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Киев © AP Photo / Efrem Lukatsky Киев

Сегодня Киев в одной из "худших позиций" за все время. Российские удары значительно ослабили и без того ограниченные возможности ПВО, выявив серьезную уязвимость обороны энергосистемы, пишет издание.

Энергетические мощности Украины снижены более чем в два раза, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Выведены из строя более 70% ТЭЦ, более 37% ГЭС, питающих украинскую военную промышленность и ВСУ.

Особые трудности, согласно прогнозам, возникнут в случае сильных заморозков. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил: если средняя температура в течение недели опустится до минус десяти и ниже, потребление энергосистемы может возрасти так, что его нельзя будет покрыть ни внутренними мощностями, ни импортом.

Украинский аналитический центр DIXI Group подсчитал, что общий импорт электроэнергии на Украину в ноябре достиг 414,7 тысячи мегаватт-час. С начала 2025-го это максимальное значение, однако отключений света в центре, на востоке и юге страны меньше не стало.

© AP Photo / Francisco Seco Рабочие в помещении поврежденной теплоэлектростанции на Украине © AP Photo / Francisco Seco Рабочие в помещении поврежденной теплоэлектростанции на Украине

"Мы не можем даже половину этого импорта передать на Левобережье из-за уничтожения линий электропередачи", — признает директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В ноябре Украина договорилась с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличить мощность импорта с 2,1 гигаватта до 2,3. Но и этого может не хватить. По оценкам Омельченко, общий дефицит электричества варьируется от "незначительного" одного гигаватта до трех-четырех после ударов по энергообъектам. Пережить зиму без отключений не удастся в любом случае. Эксперт считает, что важные для балансировки энергосистемы тепловые электростанции починить за ближайшие недели просто невозможно.

Цирк остается

Правительство Украины рассчитывает сэкономить не менее 800 мегаватт электроэнергии, сократив перечень критически важных предприятий, которым свет не отключают. В их число, утверждает Оленченко, официально входят около трех тысяч бань, саун и ресторанов. При этом они нередко даже за электричество не платят.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии © AP Photo / Evgeniy Maloletka Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии

Украинский энергетический эксперт Геннадий Рябцев также напомнил, что свет не отключают циркам, тренажерным залам и торговым центрам. Дескать, списки на свое усмотрение составляют местные власти, поэтому две трети предприятий из перечня к критически важным на самом деле не относятся.

Тем временем премьер Юлия Свириденко сообщила, что больницы и школы под блэкаут не попадают и не попадут. Украинцев, как пишут местные СМИ, такие заявления возмущают, ведь здания учебных заведений на самом деле тоже обесточивают, как и многие другие важные учреждения.

Между тем отключение электроэнергии на предприятиях критической важности грозит очередным ударом по украинской экономике. Компаниям придется прибегать к сокращениям и переходить на генераторы.

© AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко © AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко

"Страна.UA" отмечает, что коммерческих потребителей отключают от сети чаще и дольше, чем рядовых граждан, и многие остаются без электричества сутками. При этом генераторная электроэнергия в несколько раз дороже сетевой и покрывает не все потребности. Это бьет по себестоимости товаров и услуг. Цены на Украине уже подскочили на пять-семь процентов, а накопленный эффект по цепочке может увеличить стоимость на 15-20%.

Молочные продукты и мясо, требующие постоянного охлаждения, могут подорожать вообще на треть, если свет будут стабильно отключать по восемь часов в день, прогнозирует замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

© AP Photo / Sergei Grits Покупатели в магазине в Николаеве © AP Photo / Sergei Grits Покупатели в магазине в Николаеве

С другой стороны, на Украине заговорили о неизбежности роста цен на коммунальные услуги для населения, которые сдерживались за счет бюджета. Однако такое щедрое финансирование, как раньше, западные партнеры вряд ли смогут предоставить в следующем году, и других вариантов у Киева не останется.

"Нас дожмут", — уверен замглавы комитета Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин.

Повышение тарифов на электроэнергию, газ и отопление входит в требования Международного валютного фонда (МВФ), без соблюдения которых траншей не будет. Поэтому энергетический кризис остается лишь одной из причин движения украинской экономики к краху.