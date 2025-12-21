https://ria.ru/20251221/uitkoff-2063711663.html
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности, сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.12.2025
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
Уиткофф: США и Украине обсудили в Майами мирный план и гарантии безопасности