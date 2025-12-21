Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
22:50 21.12.2025
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами
США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности, сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
Уиткофф рассказал, что США и Украина обсудили в Майами

Уиткофф: США и Украине обсудили в Майами мирный план и гарантии безопасности

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности, сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
"Также была проведена отдельная конструктивная встреча в формате УкраинаСША, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания", – написал он в соцсети Х.
Украина ценит поддержку США в урегулировании конфликта, заявил Уиткофф
