Украина ценит поддержку США в урегулировании конфликта, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.12.2025
22:48 21.12.2025 (обновлено: 22:55 21.12.2025)
Украина ценит поддержку США в урегулировании конфликта, заявил Уиткофф
Украина ценит поддержку США в урегулировании конфликта, заявил Уиткофф

Уиткофф: Украина ценит лидерство и поддержку США в урегулировании конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberСтив Уиткофф и Владимир Зеленский
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Киев высоко ценит лидерство и поддержку США в урегулировании конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных в Майами переговоров.
"Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов и продолжение тесной координации со своими партнерами на следующих этапах этой важной работы", - написал он в соцсети Х.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Уиткофф рассказал, чему уделили особое внимание представители Украины и США
