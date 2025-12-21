Рейтинг@Mail.ru
22:47 21.12.2025
Урегулирование на Украине должно стать основой для будущего, заявил Уиткофф
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине должно привести не только к прекращению боевых действий, но и стать основой для стабильного будущего, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных в Майами переговоров с украинской делегацией.
"Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", - написал он в соцсети Х.
США и Украина обсудили гарантии Вашингтона для Киева, заявил Уиткофф
США и Украина обсудили гарантии Вашингтона для Киева, заявил Уиткофф
