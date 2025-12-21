Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами

«

"Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", — заявил спецпосланник.