Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 21.12.2025 (обновлено: 23:20 21.12.2025)
Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами
Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с Украиной в Майами продуктивными и конструктивными. РИА Новости, 21.12.2025
майами, мирный план сша по украине, сша, украина, стив уиткофф, в мире, кирилл дмитриев, джаред кушнер
Майами, Мирный план США по Украине, США, Украина, Стив Уиткофф, В мире, Специальная военная операция на Украине, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер
Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами

Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными и конструктивными

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСтивен Уиткофф
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с Украиной в Майами продуктивными и конструктивными.
"За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
Вчера, 08:00
По словам Уиткоффа, Вашингтон и Киев во время переговоров обсудили американский мирный план и гарантии безопасности, а также уделили особое внимание срокам и дальнейшим шагам. Помимо этого, он утверждает, что Украина привержена достижению справедливого и устойчивого мира.
"Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", — заявил спецпосланник.

Накануне в Майами прибыл глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Там он провел два раунда переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Представитель Кремля добавил, что российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
14 декабря, 08:00

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМайамиМирный план США по УкраинеСШАУкраинаСтив УиткоффВ миреКирилл ДмитриевДжаред Кушнер
 
 
