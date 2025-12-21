Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с Украиной в Майами продуктивными и конструктивными.
«
"За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами", — написал он в соцсети X.
«
"Наш общий приоритет — остановить убийства, обеспечить гарантированную безопасность и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", — заявил спецпосланник.
Накануне в Майами прибыл глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Там он провел два раунда переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Представитель Кремля добавил, что российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
