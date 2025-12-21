https://ria.ru/20251221/ugol-2063626871.html
Россия увеличила поставки угля в Китай
Россия увеличила поставки угля в Китай - РИА Новости, 21.12.2025
Россия увеличила поставки угля в Китай
Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:14:00+03:00
2025-12-21T12:14:00+03:00
2025-12-21T12:14:00+03:00
экономика
россия
китай
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256013_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_ccc458c649d3f09f78a19c7b373412a0.jpg
https://ria.ru/20251016/moskva-2048568336.html
россия
китай
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256013_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a8a38f9b7dbd8f05ffb3b74f1fc12f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, австралия
Экономика, Россия, Китай, Австралия
Россия увеличила поставки угля в Китай
Поставки российского угля в Китай в ноябре выросли в 1,4 раза
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, импорт российского угля Поднебесной по итогам первых одиннадцати месяцев этого года вырос на 42%, по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 9,71 миллиарда долларов.
В месячном выражении октябрьские поставки угля также выросли - на 26%, до максимальных с марта 718,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении произошло их снижение на 20%.
Россия по итогам ноября вернула себе первое место среди главных поставщиков угля в Китай, обогнав Австралию (604,1 миллиона). Также в пятерку главных экспортеров вошли Монголия (566,3 миллиона долларов), Индонезия (363,8 миллиона) и Канада (103,5 миллиона).