Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила поставки угля в Китай - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ugol-2063626871.html
Россия увеличила поставки угля в Китай
Россия увеличила поставки угля в Китай - РИА Новости, 21.12.2025
Россия увеличила поставки угля в Китай
Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:14:00+03:00
2025-12-21T12:14:00+03:00
экономика
россия
китай
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256013_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_ccc458c649d3f09f78a19c7b373412a0.jpg
https://ria.ru/20251016/moskva-2048568336.html
россия
китай
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603256013_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a8a38f9b7dbd8f05ffb3b74f1fc12f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, австралия
Экономика, Россия, Китай, Австралия
Россия увеличила поставки угля в Китай

Поставки российского угля в Китай в ноябре выросли в 1,4 раза

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны с углем
Железнодорожные вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Железнодорожные вагоны с углем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, импорт российского угля Поднебесной по итогам первых одиннадцати месяцев этого года вырос на 42%, по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 9,71 миллиарда долларов.
В месячном выражении октябрьские поставки угля также выросли - на 26%, до максимальных с марта 718,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении произошло их снижение на 20%.
Россия по итогам ноября вернула себе первое место среди главных поставщиков угля в Китай, обогнав Австралию (604,1 миллиона). Также в пятерку главных экспортеров вошли Монголия (566,3 миллиона долларов), Индонезия (363,8 миллиона) и Канада (103,5 миллиона).
Уголь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава Минэнерго Шри-Ланки намерен обсудить в Москве поставки угля
16 октября, 11:48
 
ЭкономикаРоссияКитайАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала