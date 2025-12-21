Россия увеличила поставки угля в Китай

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поставки каменного угля из России в Китай по итогам этого года выросли в 1,4 раза, а за ноябрь - на четвертую часть, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.

Так, импорт российского угля Поднебесной по итогам первых одиннадцати месяцев этого года вырос на 42%, по сравнению с таким же периодом годом ранее - до 9,71 миллиарда долларов.

В месячном выражении октябрьские поставки угля также выросли - на 26%, до максимальных с марта 718,1 миллиона долларов. Однако в годовом выражении произошло их снижение на 20%.