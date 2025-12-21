Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

"Школьный микроавтобус и легковушка столкнулись в Увинском районе Удмуртии. <...> По данным медиков, пострадали 14 человек, из них восемь детей", — рассказали в ведомстве.

Авария произошла на автодороге Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт. Дети в возрасте от 13 до 16 лет ехали со спортивных соревнований из Завьялово в село Сюмси. По информации ГИБДД, водитель автобуса совершил обгон в неположенном месте.