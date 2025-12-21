В Удмуртии после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело

УФА, 21 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Удмуртии с 14 пострадавшими, сообщает СУСК РФ по региону.
По последним данным МЧС региона, при столкновении школьного микроавтобуса и легковой машины пострадали 14 человек, из них 8 детей. В минздраве Удмуртии РИА Новости сообщали, что один ребенок - в тяжелом состоянии, четверо - в средней степени тяжести.
"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по размещенной в СМИ информации о ДТП с участием школьного автобуса на автодороге "Ижевск-Ува" вблизи д. Точкогурт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
По данным следствия, в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса, следовавшие в автобусе 7 детей, 2 сопровождающих и водитель, а также водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Всем участникам ДТП оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Следователи СК выехали на место происшествия и приступили к его осмотру. В рамках расследования уголовного дела будут тщательно проверены также условия перевозки школьников и дана правовая оценка соблюдению норм безопасности", - добавили в ведомстве.
