В Удмуртии после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело

По данным следствия, в результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса, следовавшие в автобусе 7 детей, 2 сопровождающих и водитель, а также водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Всем участникам ДТП оказывается квалифицированная медицинская помощь.