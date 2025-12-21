https://ria.ru/20251221/udmurtija-2063683360.html
В Удмуртии школьный автобус попал в ДТП
В Удмуртии школьный автобус попал в ДТП
В Удмуртии школьный автобус попал в ДТП
Несколько человек, в том числе дети, пострадали при столкновении школьного автобуса с автомобилем в Удмуртии, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.12.2025
В Удмуртии школьный автобус попал в ДТП
