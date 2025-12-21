Экипаж вертолета из россиян и белорусов в ближайшее время покинет Тунис

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26 в составе семи граждан России и двоих белорусов, застрявший в тунисском аэропорту Джерба, в ближайшее время покинет Тунис, проблема была в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.