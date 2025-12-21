https://ria.ru/20251221/tunis-2063686476.html
Экипаж вертолета из россиян и белорусов в ближайшее время покинет Тунис
Экипаж вертолета из россиян и белорусов в ближайшее время покинет Тунис - РИА Новости, 21.12.2025
Экипаж вертолета из россиян и белорусов в ближайшее время покинет Тунис
Экипаж вертолета Ми-26 в составе семи граждан России и двоих белорусов, застрявший в тунисском аэропорту Джерба, в ближайшее время покинет Тунис, проблема была... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:41:00+03:00
2025-12-21T19:41:00+03:00
2025-12-21T21:48:00+03:00
тунис (страна)
россия
белоруссия
ми-26
происшествия
тунис (страна)
россия
белоруссия
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26 в составе семи граждан России и двоих белорусов, застрявший в тунисском аэропорту Джерба, в ближайшее время покинет Тунис, проблема была в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.
Ранее один из пилотов рассказал РИА Новости, что экипаж вертолета Ми-2
6, состоящий из семи граждан России
и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту города Джерба в Тунисе
. По его словам, первые сутки экипаж провел на скамейках в зоне прилета, а в субботу было выделено отдельное помещение, где есть несколько диванов, на которых можно спать.
"В посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолёта МИ-26Т, состоящий из семерых граждан России и двоих граждан Белоруссии
. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент. В результате с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время", - заявили в российском посольстве в Тунисе.
В дипмиссии отметили, что членов экипажа не задерживали, они оказались в транзитной зоне аэропорта.
"Сотрудники консульского отдела посольства России находятся на постоянной связи с командиром воздушного судна для оперативного реагирования на все изменения", - подчеркнуло посольство.