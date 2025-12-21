https://ria.ru/20251221/tunis-2063672773.html
Экипаж вертолета из россиян и белорусов держат в Тунисе уже третьи сутки
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту города Джерба в Тунисе, рассказал РИА Новости пилот Сергей Суслов.
"Мы выполняли согласованный перелет на вертолете Ми-2
6. В Тунисе
должна была быть ночевка. Среди нас семеро россиян и двое белорусов. Все документы в порядке. Мы прошли паспортный контроль в аэропорту Джербы, далее нас задержали местные власти без объяснения причин. Находимся третьи сутки в аэропорту, паспорта у нас забрали", - сообщил Суслов.
По его словам, первые сутки экипаж провел на скамейках в зоне прилета, а в субботу было выделено отдельное помещение, где есть несколько диванов, на которых можно спать.
"Следующая посадка должна была быть в Алжире", - добавил пилот.
По данным Telegram-канала Mash грузовой борт принадлежит киргизской компании и направлялся в Алжир
после ремонтных работ.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий со стороны местных властей и посольства РФ
в Тунисе по данной ситуации.