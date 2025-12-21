Экипаж вертолета из россиян и белорусов держат в Тунисе уже третьи сутки

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту города Джерба в Тунисе, рассказал РИА Новости пилот Сергей Суслов.

По его словам, первые сутки экипаж провел на скамейках в зоне прилета, а в субботу было выделено отдельное помещение, где есть несколько диванов, на которых можно спать.