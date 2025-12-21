Рейтинг@Mail.ru
Экипаж вертолета из россиян и белорусов держат в Тунисе уже третьи сутки - РИА Новости, 21.12.2025
17:57 21.12.2025
Экипаж вертолета из россиян и белорусов держат в Тунисе уже третьи сутки
Экипаж вертолета из россиян и белорусов держат в Тунисе уже третьи сутки
в мире
тунис (страна)
россия
алжир (провинция)
ми-26
тунис (страна)
россия
алжир (провинция)
в мире, тунис (страна), россия, алжир (провинция), ми-26
В мире, Тунис (страна), Россия, Алжир (провинция), Ми-26
В Тунисе экипаж вертолета из россиян и белорусов удерживают уже третьи сутки

Тяжелый вертолет Ми-26. Архивное фото
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двоих белорусов, третьи сутки без объяснения причин удерживают в аэропорту города Джерба в Тунисе, рассказал РИА Новости пилот Сергей Суслов.
"Мы выполняли согласованный перелет на вертолете Ми-26. В Тунисе должна была быть ночевка. Среди нас семеро россиян и двое белорусов. Все документы в порядке. Мы прошли паспортный контроль в аэропорту Джербы, далее нас задержали местные власти без объяснения причин. Находимся третьи сутки в аэропорту, паспорта у нас забрали", - сообщил Суслов.
По его словам, первые сутки экипаж провел на скамейках в зоне прилета, а в субботу было выделено отдельное помещение, где есть несколько диванов, на которых можно спать.
"Следующая посадка должна была быть в Алжире", - добавил пилот.
По данным Telegram-канала Mash грузовой борт принадлежит киргизской компании и направлялся в Алжир после ремонтных работ.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий со стороны местных властей и посольства РФ в Тунисе по данной ситуации.
В миреТунис (страна)РоссияАлжир (провинция)Ми-26
 
 
