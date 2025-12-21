https://ria.ru/20251221/trevoga-2063596438.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 21.12.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 21.12.2025
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
