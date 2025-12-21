Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/tramp-2063672183.html
В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС
В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС - РИА Новости, 21.12.2025
В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС
Президент США Дональд Трамп хочет видеть во главе Федеральной резервной системы (ФРС) страны человека, принимающего решения на основе экономических данных, а не РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:55:00+03:00
2025-12-21T17:55:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44187/84/441878411_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_22112538008814026b364d172671c774.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2063063299.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44187/84/441878411_173:0:800:470_1920x0_80_0_0_4bddb41917dc9024d64b6bd37c3289f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС

Хассетт: Трамп хочет видеть во главе ФРС способного принимать решения человека

© Фото : AgnosticPreachersKidГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : AgnosticPreachersKid
Главное здание ФРС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет видеть во главе Федеральной резервной системы (ФРС) страны человека, принимающего решения на основе экономических данных, а не предвзятых политических соображений, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
«

"Президент считает, что Федеральная резервная система стала слишком политизированной. По мнению президента, можно перечислить множество политически мотивированных шагов, которые ФРС сделала... Поэтому он хочет, чтобы там был человек, который снова будет руководить ФРС так, как надо: опираясь на данные и принимая взвешенные и независимые решения", - сказал Хассетт в интервью Fox News.

Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на фоне его недовольства работой действующего главы ФРС Джерома Пауэлла.
Американский лидер неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп рассказал о собеседовании с кандидатами на пост главы ФРС
18 декабря, 22:24
 
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала