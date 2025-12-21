В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет видеть во главе Федеральной резервной системы (ФРС) страны человека, принимающего решения на основе экономических данных, а не предвзятых политических соображений, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Президент считает, что Федеральная резервная система стала слишком политизированной. По мнению президента, можно перечислить множество политически мотивированных шагов, которые ФРС сделала... Поэтому он хочет, чтобы там был человек, который снова будет руководить ФРС так, как надо: опираясь на данные и принимая взвешенные и независимые решения", - сказал Хассетт в интервью Fox News.
Трамп в четверг сообщил, что проводит собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на роль нового главы Федеральной резервной системы на фоне его недовольства работой действующего главы ФРС Джерома Пауэлла.
Американский лидер неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Срок полномочий Пауэлла заканчивается в мае 2026 года.
