В Белом доме рассказали, кого Трамп хочет видеть во главе ФРС

«

"Президент считает, что Федеральная резервная система стала слишком политизированной. По мнению президента, можно перечислить множество политически мотивированных шагов, которые ФРС сделала... Поэтому он хочет, чтобы там был человек, который снова будет руководить ФРС так, как надо: опираясь на данные и принимая взвешенные и независимые решения", - сказал Хассетт в интервью Fox News.