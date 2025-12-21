Рейтинг@Mail.ru
Эксперты объяснили решение Трампа по контролю за марихуаной - РИА Новости, 21.12.2025
04:23 21.12.2025
Эксперты объяснили решение Трампа по контролю за марихуаной
Эксперты объяснили решение Трампа по контролю за марихуаной - РИА Новости, 21.12.2025
Эксперты объяснили решение Трампа по контролю за марихуаной
Решение президента США Дональда Трампа об ослаблении контроля за марихуаной могло быть продиктовано его стремлением повысить свою популярность среди... РИА Новости, 21.12.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа об ослаблении контроля за марихуаной могло быть продиктовано его стремлением повысить свою популярность среди американской молодежи, сказали РИА Новости эксперты из США.
Трамп подписал в четверг указ, переклассифицирующий марихуану, которая до этого была запрещена федеральным законодательством и подвергалась тем же ограничениям, что и героин, как менее опасный наркотик. Это позволит применять ее по медицинским показаниям людям, испытывающим боли. При этом Трамп подчеркнул, что указ не легализует употребление марихуаны людьми без соответствующих показаний.
"Поддержка легализации марихуаны пользуется широкой популярностью в Соединённых Штатах, особенно среди молодёжи. Рейтинг популярности Трампа снижается, и, возможно, с помощью этой инициативы он пытается повысить уровень своей поддержки", - сказал политолог Кит Престон.
Он также отметил, что это действие Трампа является возвратом к политике администрации экс-президента США Джо Байдена, которая была приостановлена после того, как Трамп массово аннулировал исполнительные указы своего предшественника.
"Основную поддержку этой инициативе оказывают сторонники Трампа среди класса капиталистов, которые стремятся войти в прибыльную индустрию марихуаны", - добавил эксперт.
Директор института демократии Патрик Башам также считает, что импульс к переклассификации исходит от молодых людей, как среди избирателей, так и среди финансовых доноров Трампа.
"В этом вопросе к ним (избирателям из поколения Z и миллениалов - ред.) присоединяются и очень состоятельные доноры кампании Трампа 2024 года, большинство из которых - сравнительно молодые титаны технологической индустрии с либеральными или либертарианскими взглядами на марихуану и другие вопросы, связанные с образом жизни", - сказал Башам.
Ранее опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что рейтинг одобрения работы Трампа упал до 39%.
