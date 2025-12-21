Рейтинг@Mail.ru
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина - РИА Новости, 21.12.2025
15:34 21.12.2025
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина
Карта России за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года" стала сигналом о твердой позиции Москвы по территориальным вопросам, такое мнение... РИА Новости, 21.12.2025
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина

UnHerd: Москва показала твердую позицию по территориальным вопросам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Карта России за спиной Владимира Путина во время программы "Итоги года" стала сигналом о твердой позиции Москвы по территориальным вопросам, такое мнение выразило издание UnHerd.
"Карта не была единственным знаком, показывающим уверенность президента в успехах на фронте", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина
Вчера, 08:27
Издание отметило, что российский лидер также неоднократно упоминал, что ВСУ отступают, а российские войска при этом продвигаются по всей линии фронта. В материале, кроме того, подчеркивается, что президент оценил сигналы Киева о том, что "они готовы вступить в какой-то диалог".
Как утверждает автор публикации, программа "Итоги года" прошла как раз в тот момент, когда европейские лидеры не смогли договориться о конфискации российских активов, что также показало раскол внутри континента.
Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне. Президент также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов Москвы, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе запаниковали после предупреждения Путина
Вчера, 05:36
 
