"Последствия для мира серьезные". Тысячелетняя тайна наконец раскрыта

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые расшифровали новые фрагменты Кумранских рукописей — артефакта, навсегда разделившего библеистику на до и после. Почти век о письмена ломали копья специалисты всего мира. А ключом к пониманию стало одно-единственное слово. Что прочли в загадочном отрывке — в материале РИА Новости.

Не похожи ни на что

Более семидесяти лет у лингвистов даже не было точного названия для системы знаков, которыми написаны два небольших фрагмента из Кумранского собрания. Для понимания просто говорили: "криптический шрифт B".

Немалую трудность представляло и то, что манускрипты, по сути, собрали как мозаику. Некоторые фрагменты размерами всего несколько миллиметров. Чернила на них либо выцвели, либо растеклись неравномерно. К тому же пергамент весь покрылся трещинами.

Инфракрасная съемка особо не помогла — форма букв непостоянна и меняется порой в рамках строки. Одни символы напоминают палеоеврейский шрифт, другие — греческие формы. При таком разнообразии проводить палеографический анализ практически невозможно.

Как результат, родилось бесчисленное множество версий. Некоторые специалисты полагали, что за странными письменами кроется некое еретическое учение. Другие — что это свод магических заклинаний. А третьи и вовсе констатировали: "криптический B" заведомо нерасшифруем.

Сдвинуть дело с мертвой точки взялся Эммануэль Оливейро из Университета Гронингена. Вместе с командой он решил пойти по уже проторенной дороге. В середине 1950-х лингвисты "взломали код", которым были написаны тексты большинства свитков. Его назвали "письмо А". Принцип прост: каждая еврейская буква соответствует одному криптографическому знаку.

Оливейро начал искать в "шрифте В" повторяющиеся символы и сопоставлять их с частотой распространенных слов в Ветхом завете. В какой-то момент специалист заподозрил, что последовательность из пяти символов в рукописях более всего похожа на еврейское слово "Израиль". Структура букв и частота их повторений в значительной степени оправдали предположение.

Неприступный код начал раскрываться.

Ничего криминального

С помощью слова-ключа удалось дешифровать почти все знаки в обеих рукописях. На сегодняшний день неясными остаются лишь несколько редко встречающихся символов. Но пониманию содержания, отметил Оливейро, это не мешает. Что же удалось прочесть?

© Public Domain Фрагмент Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря) © Public Domain Фрагмент Кумранских рукописей (свитков Мертвого моря)

В основном в отрывках содержится лексика, более всего характерная для пророческих и исторических сочинений: упоминания Израиля, Иудеи, шатров Иакова; хронологические обозначения, такие как "второй год, пятый месяц". В других фрагментах речь идет о погребальных курганах и похоронных обрядах.

Кроме того, специалисты ломают голову над фразой "Они отвергли ее дочерей". Без контекста не разобраться, как понимать эти слова — буквально или аллегорически.

Впрочем, это единственная тайна, которая пока не раскрыта. Вопреки ожиданиям многих, в образцах "письма В" не нашли ни еретического учения, ни магических формул.

Без ИИ не обошлось

И таких белых пятен в истории Кумранских рукописей немало. Начиная с 1947-го — когда 15-летний бедуин Мухаммед ад-Дин нашел в пещере близ Мертвого моря кувшины с почти истлевшими свитками — ученые так и не смогли понять, с чем именно имеют дело.

© Depositphotos.com / Alevtina Zibareva Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль © Depositphotos.com / Alevtina Zibareva Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах Кумрана, Израиль

Документы были написаны на арамейском, иврите и греческом; содержали фрагменты из Танаха (Пятикнижия Моисеева), ветхозаветные апокрифы и ранее неизвестные тексты. Их анализ заставил по-новому взглянуть на историю иудаизма и возникновение христианства.

Наиболее интересным был вопрос о возрасте рукописей. Ответ на него не так давно дали коллеги Эммануэля Оливейро из Гронингенского университета. Международная команда лингвистов, археологов и других экспертов работала лишь с двумя небольшими фрагментами, но на их датировку ушло более десяти лет.

Под конец пришлось задействовать даже ИИ-технологии. Специальная программа свела воедино несколько факторов — состав чернил, форму букв и материал пергамента. В итоге вердикт такой: образцы относятся к середине II века до нашей эры.

CC0 / Berthold Werner / Модель Второго Иерусалимского храма CC0 / Berthold Werner / Модель Второго Иерусалимского храма

Любопытно, что ранее проведенные палеографические и радиоуглеродные экспертизы давали точно такой же результат, с погрешностью в пару десятилетий.

"Последствия серьезные, — заметил один из авторов исследования, доцент кафедры искусственного интеллекта в Гронингене Маруф Дали. — Теперь ученые могут вернуться к давним вопросам о том, когда распространялись те или иные библейские тексты и как эти надписи связаны с политическими и культурными сдвигами в Древней Иудее".

Опробованный ИИ-метод, по его словам, применим и к другим частям Кумранского свода. Тем более что среди них есть такие, которые до сих пор кажутся настоящим ребусом.

Тонны золота и серебра

В марте 1953-го неподалеку от исторической пещеры у Мертвого моря французский археолог Анри де Контенсон наткнулся на нечто невиданное. "Прямо у входа, справа, — писал он, — был нерасчищенный участок. Там лежали два больших позеленевших предмета. Это было просто невероятно. Я никогда не видел ничего похожего".

Как выяснилось позднее, это медные цилиндры, а на внутренней стороне — текст. Прочесть его не смогли, потому что металл за минувшие века истончился. Артефакты отправили в иерусалимский музей Рокфеллера, где лингвисты отчетливо различили лишь несколько слов: "зарыто", "копай", "золото" и "серебро".

В 1956-м находки распилили на полоски и прочли. "В большой цистерне, — гласил текст, — что находится во дворе колонного зала, в углублении напротив двери, в углу, спрятано 900 талантов золота. В цистерне под стеной с восточной стороны — 600 серебряных слитков. <…> У великой реки спрятаны 12 талантов золота. <…> В могиле пророка за бортиком в южном углу, под второй колонной — сосуд с золотыми фигурками и украшениями".

В общей сложности говорилось о 65 тайниках с невероятным количеством золота и серебра — 1285 и 666 древних талантов соответственно. Но где их искать?

Английский путешественник Джон Аллегро решил заняться непростым делом. В отличие от многих он не сомневался, что в документе перечислены легендарные сокровища Иерусалимского храма. В Библии есть подробное описание убранства этого святилища: "И построил Соломон храм. <…> И обложил стены храма внутри кедровыми досками. <…> И обложил Соломон храм внутри чистым золотом".

В I веке нашей эры римляне разрушили храм до основания, а драгоценную утварь по большей части вывезли. Но, как свидетельствовал древнееврейский историк Иосиф Флавий, кое-что иудеям все же удалось спрятать.

Аллегро снарядил сразу три экспедиции, которые метр за метром прочесывали землю близ Иерусалима и в Кумране. Безуспешно. В 1988-м, казалось, удача наконец улыбнулась: близ пещеры, где были найдены свитки, откопали кувшин. К сожалению, пустой. Да еще и изготовленный в позднейшую эпоху, как показала экспертиза.