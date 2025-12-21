Рейтинг@Mail.ru
Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 21.12.2025 (обновлено: 19:02 21.12.2025)
Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ
Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ - РИА Новости, 21.12.2025
Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ
Российские военные с помощью новой тактики прорвали оборону ВСУ в Сладком в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
2025
1920
1920
true
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ

МО: новая тактика танкистов группировки "Восток" прорвала оборону ВСУ в Сладком

Российский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные с помощью новой тактики прорвали оборону ВСУ в Сладком в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«
"На рассветной линии переломов местности танковые пары "Востока" работали как отлаженный механизм: одна машина накрывала сектор огнем из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой", — говорится в публикации.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Удар с нескольких направлений. Что происходит в зоне СВО
6 декабря, 08:00
В ведомстве отметили, что ключом к успеху в прорыве стали темп и точность, а также грамотная связка с беспилотниками: операторы корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах.
«

"Маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а, наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма", — подчеркнули в Минобороны.

В зоне действия группировки "Восток" ВСУ за минувшие сутки потеряли более 245 боевиков и шесть боевых бронированных машин. Российские бойцы продолжили продвижение в глубину украинской обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
