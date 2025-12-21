Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ

"На рассветной линии переломов местности танковые пары "Востока" работали как отлаженный механизм: одна машина накрывала сектор огнем из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что ключом к успеху в прорыве стали темп и точность, а также грамотная связка с беспилотниками: операторы корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах.