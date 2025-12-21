Танкисты "Востока" применили новую тактику прорыва обороны ВСУ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские военные с помощью новой тактики прорвали оборону ВСУ в Сладком в Запорожской области, сообщило Минобороны.
«
"На рассветной линии переломов местности танковые пары "Востока" работали как отлаженный механизм: одна машина накрывала сектор огнем из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой", — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что ключом к успеху в прорыве стали темп и точность, а также грамотная связка с беспилотниками: операторы корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах.
«
"Маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а, наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма", — подчеркнули в Минобороны.
В зоне действия группировки "Восток" ВСУ за минувшие сутки потеряли более 245 боевиков и шесть боевых бронированных машин. Российские бойцы продолжили продвижение в глубину украинской обороны.
