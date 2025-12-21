Танкер Bella 1 не дался перехвату, береговая охрана США устроила погоню

"Корабль не поддался высадке на борт (американских силовиков - ред.) и продолжил движение, сообщил один из чиновников. Второй чиновник охарактеризовал ситуацию как "активная погоня", - говорится в статье.

Во вторник президент США заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.