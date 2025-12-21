https://ria.ru/20251221/tanker-2063702458.html
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций - РИА Новости, 21.12.2025
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций
Нефтяной танкер Bella 1, который был остановлен Соединенными Штатами в Карибском море, сменил флаг с панамского на гайанский после введения против него санкций... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:16:00+03:00
2025-12-21T21:16:00+03:00
2025-12-21T21:16:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибское море
международная морская организация
сша
венесуэла
карибское море
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций
Остановленный США танкер стал ходить под гайанским флагом в 2024 году