Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций - РИА Новости, 21.12.2025
21:16 21.12.2025
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций
в мире
сша
венесуэла
карибское море
международная морская организация
в мире, сша, венесуэла, карибское море, международная морская организация
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций

Остановленный США танкер стал ходить под гайанским флагом в 2024 году

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт у побережья Ла-Гуайры
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт у побережья Ла-Гуайры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Bella 1, который был остановлен Соединенными Штатами в Карибском море, сменил флаг с панамского на гайанский после введения против него санкций США в 2024 году, выяснило РИА Новости.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что США перехватили танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти. По информации агентства, танкер находится под санкциями США и ходит под панамским флагом.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Куба солидарна с Венесуэлой перед угрозой США и осуждает захват танкеров
Вчера, 19:52
При этом, согласно базам данных морских судов, нефтяной танкер с таким именем, находящийся сейчас в Карибском море, ходит под флагом Гайаны.
При сравнении информации о судне из баз данных с официальным списком Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) было обнаружено, что во всех случаях указан один и тот же уникальный идентификатор, присваиваемый Международной морской организацией и не подлежащий изменению. При этом, в списке OFAC судно Bella 1 указано как танкер, ходящий по флагом Панамы.
Танкер был внесен в американский санкционный список в 2024 году в рамках мер по противодействию финансированию шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене.
Грузовое судно пришвартовано в морском порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Венесуэла заявила, что захват танкера с нефтью не останется безнаказанным
Вчера, 02:47
 
