США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента Дональда Трампа блокады, США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента Дональда Трампа блокады, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, американцы остановили танкер Bella 1, находящийся под санкциями, который шел под флагом Панамы Венесуэлу для загрузки нефти.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила задержание второго за последние дни нефтяного танкера, шедшего из латиноамериканской страны. Газета The New York Times сообщила, что судно следовало под флагом Панамы, а его груз принадлежал китайскому нефтетрейдеру.

Во вторник Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. До этого он пригрозил Каракасу невиданным шоком, потребовав вернуть "украденные" у Соединенных Штатов нефть, землю и иные активы.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев США не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.

В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.

Сам Трамп заявлял, что Штаты готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.