Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
Культура
 
11:53 21.12.2025
Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
Советский и украинский художник Валерий Сыров скончался в городе Беляевка Одесской области на 77-м году жизни, сообщил Беляевский городской совет. РИА Новости, 21.12.2025
культура
одесская область
россия
ссср
валерий сыров (художник)
одесская область
россия
ссср
одесская область, россия, ссср, валерий сыров (художник)
Культура, Одесская область, Россия, СССР, Валерий Сыров (художник)
Умер советский и украинский художник Валерий Сыров

В Одесской области умер советский и украинский художник Валерий Сыров

Художник Валерий Сыров
Художник Валерий Сыров
Художник Валерий Сыров. Архивное фото
Художник Валерий Сыров. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советский и украинский художник Валерий Сыров скончался в городе Беляевка Одесской области на 77-м году жизни, сообщил Беляевский городской совет.
«
"Ушел из жизни Валерий Сыров... Это непоправимая утрата для всей общины, для сообщества художников, для страны", - говорится в публикации на странице городского совета в социальной сети Facebook*.
Валерий Сыров написал десятки картин, среди них "Река", "Колымские сопки", "Дед", "Бабка", "Одесса. Оперный театр". Его работы были на национальных и международных выставках во многих странах, в том числе Югославии, Италии, Финляндии, Мексике и Японии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Культура
 
 
Заголовок открываемого материала