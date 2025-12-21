https://ria.ru/20251221/syrov-2063625122.html
Умер советский и украинский художник Валерий Сыров
Советский и украинский художник Валерий Сыров скончался в городе Беляевка Одесской области на 77-м году жизни, сообщил Беляевский городской совет. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:53:00+03:00
культура
одесская область
россия
ссср
валерий сыров (художник)
