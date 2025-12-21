Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777

ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Херсонской области украинское артиллерийское орудие М777 производства США и с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил его, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.

Расчет БПЛА 18-й армии подготовил к старту и запустил из лесопосадки разведывательный беспилотник ZALA. На правом берегу Днепра оператором ZALA было выявлено артиллерийское орудие M777 ВСУ . Расчет погрузился в транспортное средство и отправился на стартовую позицию боеприпаса "Ланцет".

"Как только мы разведываем цель, обычно "Ланцет" применяют, это (когда - ред.) орудие. Есть оборудованная позиция, где дежурит оставшаяся часть расчета. Время запуска - 10 минут", - сказал командир расчета с позывным "Ленин".

Оперативно прибыв на место запуска "Ланцета", расчет подготовил барражирующий боеприпас к запуску и, несмотря на обнаруженные детекторами FPV-дроны противника, запустил боеприпас.

"Постоянно (летают - ред.) их разведывательные дроны, крылья. Мы уже знаем где лучше летать, когда лучше летать, чтобы не было такого, чтобы нас перехватили и сбили", - сказал оператор "Ланцета" с позывным "Ленин".

Барражирующий боеприпас "Ланцет", корректируемый с разведывательного БПЛА ZALA, преодолел все украинские системы РЭБ, быстро прибыл к месту дислокации вражеского орудия M777, спикировал и поразил гаубицу вместе с ее расчетом.

"Мы уничтожили М777 как раз", - сказал оператор комплекса.