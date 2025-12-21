https://ria.ru/20251221/svo-2063610708.html
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777
Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Херсонской области украинское... РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
сша
днепр (река)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777
ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Херсонской области украинское артиллерийское орудие М777 производства США и с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил его, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
Расчет БПЛА 18-й армии подготовил к старту и запустил из лесопосадки разведывательный беспилотник ZALA. На правом берегу Днепра
оператором ZALA было выявлено артиллерийское орудие M777 ВСУ
. Расчет погрузился в транспортное средство и отправился на стартовую позицию боеприпаса "Ланцет".
"Как только мы разведываем цель, обычно "Ланцет" применяют, это (когда - ред.) орудие. Есть оборудованная позиция, где дежурит оставшаяся часть расчета. Время запуска - 10 минут", - сказал командир расчета с позывным "Ленин".
Оперативно прибыв на место запуска "Ланцета", расчет подготовил барражирующий боеприпас к запуску и, несмотря на обнаруженные детекторами FPV-дроны противника, запустил боеприпас.
"Постоянно (летают - ред.) их разведывательные дроны, крылья. Мы уже знаем где лучше летать, когда лучше летать, чтобы не было такого, чтобы нас перехватили и сбили", - сказал оператор "Ланцета" с позывным "Ленин".
Барражирующий боеприпас "Ланцет", корректируемый с разведывательного БПЛА ZALA, преодолел все украинские системы РЭБ, быстро прибыл к месту дислокации вражеского орудия M777, спикировал и поразил гаубицу вместе с ее расчетом.
"Мы уничтожили М777 как раз", - сказал оператор комплекса.
Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.