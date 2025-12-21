Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777 - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/svo-2063610708.html
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777 - РИА Новости, 21.12.2025
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777
Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Херсонской области украинское... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T09:30:00+03:00
2025-12-21T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
сша
днепр (река)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155587/20/1555872063_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_94af10ba99774e8e30f5392b2c6da1f0.jpg
https://ria.ru/20251022/drony-2049411631.html
https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047418522.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
сша
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155587/20/1555872063_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0dfb4930e5822325774acf0b0fad0587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , сша, днепр (река), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , США, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777

РИА Новости: бойцы "Днепра" с помощью "Ланцета" уничтожили орудие M777 ВСУ

© РИА Новости / Алексей ПаньшинБеспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Беспилотный летательный аппарат "Ланцет". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выявил на правом берегу Херсонской области украинское артиллерийское орудие М777 производства США и с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил его, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.
Расчет БПЛА 18-й армии подготовил к старту и запустил из лесопосадки разведывательный беспилотник ZALA. На правом берегу Днепра оператором ZALA было выявлено артиллерийское орудие M777 ВСУ. Расчет погрузился в транспортное средство и отправился на стартовую позицию боеприпаса "Ланцет".
Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев
22 октября, 08:00
"Как только мы разведываем цель, обычно "Ланцет" применяют, это (когда - ред.) орудие. Есть оборудованная позиция, где дежурит оставшаяся часть расчета. Время запуска - 10 минут", - сказал командир расчета с позывным "Ленин".
Оперативно прибыв на место запуска "Ланцета", расчет подготовил барражирующий боеприпас к запуску и, несмотря на обнаруженные детекторами FPV-дроны противника, запустил боеприпас.
"Постоянно (летают - ред.) их разведывательные дроны, крылья. Мы уже знаем где лучше летать, когда лучше летать, чтобы не было такого, чтобы нас перехватили и сбили", - сказал оператор "Ланцета" с позывным "Ленин".
Подготовка Zala к запуску - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" охотится за натовской техникой
10 октября, 03:16
Барражирующий боеприпас "Ланцет", корректируемый с разведывательного БПЛА ZALA, преодолел все украинские системы РЭБ, быстро прибыл к месту дислокации вражеского орудия M777, спикировал и поразил гаубицу вместе с ее расчетом.
"Мы уничтожили М777 как раз", - сказал оператор комплекса.
Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьСШАДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала