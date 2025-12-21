Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 21.12.2025
21:29 21.12.2025
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света
Более десяти тысяч абонентов остаются без света в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, предварительно, из-за атаки БПЛА ВСУ, есть... РИА Новости, 21.12.2025
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света

Балицкий: более десяти тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более десяти тысяч абонентов остаются без света в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, предварительно, из-за атаки БПЛА ВСУ, есть опасность повторных ударов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение - без электричества остались 10 587 абонентов. Предварительно, причиной стала атака БПЛА противника... Опасность повторных ударов сохраняется", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава области добавил, что энергетики приступят к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки.
