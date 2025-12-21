https://ria.ru/20251221/svet-2063704530.html
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 21.12.2025
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света
Более десяти тысяч абонентов остаются без света в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, предварительно, из-за атаки БПЛА ВСУ, есть... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:29:00+03:00
2025-12-21T21:29:00+03:00
2025-12-21T21:29:00+03:00
в мире
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20251206/strany-2060262814.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области более десяти тысяч человек остались без света
Балицкий: более десяти тысяч абонентов остались без света в Запорожской области