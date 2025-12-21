https://ria.ru/20251221/student-2063639093.html
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя
Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, он уже задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского департамента полиции. РИА Новости, 21.12.2025
алма-ата
В Алма-Ате студента вуза задержали за нападение с ножом на преподавателя
АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, он уже задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского департамента полиции.
В воскресенье в казахстанских соцсетях распространилась информация о том, что студент вуза напал с ножом на преподавателя. Также появилось видео, на котором несколько человек удерживают лежащего на полу молодого человека, на полу лежит складной нож.
"По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.