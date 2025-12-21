Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/student-2063639093.html
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя - РИА Новости, 21.12.2025
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя
Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, он уже задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского департамента полиции. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:02:00+03:00
2025-12-21T14:02:00+03:00
алма-ата
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_a1ed6dda61f92ab8a67b3c696afa89d7.jpg
https://ria.ru/20251218/obvinenie-2062816355.html
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010806746_149:0:1332:887_1920x0_80_0_0_c33a3a6f1288f23cd35c1c75b875e0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алма-ата, в мире
Алма-Ата, В мире
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя

В Алма-Ате студента вуза задержали за нападение с ножом на преподавателя

© Sputnik / Абзал КалиевСотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, он уже задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского департамента полиции.
В воскресенье в казахстанских соцсетях распространилась информация о том, что студент вуза напал с ножом на преподавателя. Также появилось видео, на котором несколько человек удерживают лежащего на полу молодого человека, на полу лежит складной нож.
"По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение
18 декабря, 06:52
 
Алма-АтаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала