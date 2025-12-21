В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя

АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, он уже задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского департамента полиции.

В воскресенье в казахстанских соцсетях распространилась информация о том, что студент вуза напал с ножом на преподавателя. Также появилось видео, на котором несколько человек удерживают лежащего на полу молодого человека, на полу лежит складной нож.