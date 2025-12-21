Рейтинг@Mail.ru
Американский инвестор призвал Трампа использовать бизнес-стимулы ради мира - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 21.12.2025 (обновлено: 12:49 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/stimuly-2063631504.html
Американский инвестор призвал Трампа использовать бизнес-стимулы ради мира
Американский инвестор призвал Трампа использовать бизнес-стимулы ради мира - РИА Новости, 21.12.2025
Американский инвестор призвал Трампа использовать бизнес-стимулы ради мира
Президенту США Дональду Трампу нужно использовать любые инструменты, включая бизнес-стимулы, ради достижения мира и урегулирования конфликтов, заявил РИА... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:48:00+03:00
2025-12-21T12:49:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джим роджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20251221/evropa-2063521940.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джим роджерс
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джим Роджерс
Американский инвестор призвал Трампа использовать бизнес-стимулы ради мира

Инвестор Роджерс призвал Трампа использовать бизнес-стимулы для достижения мира

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно использовать любые инструменты, включая бизнес-стимулы, ради достижения мира и урегулирования конфликтов, заявил РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
«
“Что бы ни пришлось сделать для достижения мира, это следует сделать”, — сказал Роджерс агентству в ответ на вопрос о применении Трампом бизнес-стимулов для заключения урегулирования конфликтов.
Американский инвестор также добавил, что войны являются ужасной тратой всего, и выразил мнение, что мир всегда лучше.
Трамп ранее признавался, что США используют импортные пошлины как инструмент прекращения войн. По словам американского лидера, тарифная политика позволила Вашингтону урегулировать уже пять конфликтов с прихода к власти нынешней администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжим Роджерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала