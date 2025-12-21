Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом

ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил украинское урегулирование, заявили в воскресенье в канцелярии премьера.
"Сегодня днем премьер-министр провел беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры двух стран начали с обсуждения войны на Украине. Премьер-министр проинформировал о работе коалиции желающих, которая готова поддержать любое мирное соглашение, которое обеспечит справедливое и долгосрочное прекращение боевых действий", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
