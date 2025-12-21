Рейтинг@Mail.ru
Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом - РИА Новости, 21.12.2025
22:00 21.12.2025
Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом
Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом - РИА Новости, 21.12.2025
Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил украинское урегулирование, заявили в... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:00:00+03:00
2025-12-21T22:00:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
кир стармер
стив уиткофф
нато
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кир стармер, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кир Стармер, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом

Стармер обсудил украинское урегулирование в телефонных переговорах с Трампом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Кир Стармер
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил украинское урегулирование, заявили в воскресенье в канцелярии премьера.
"Сегодня днем премьер-министр провел беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры двух стран начали с обсуждения войны на Украине. Премьер-министр проинформировал о работе коалиции желающих, которая готова поддержать любое мирное соглашение, которое обеспечит справедливое и долгосрочное прекращение боевых действий", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пушков прокомментировал слова Стармера о российской угрозе
17 декабря, 11:43
В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
14 декабря, 12:30
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКир СтармерСтив УиткоффНАТОМирный план США по Украине
 
 
