Европа присоединилась к переговорам в Майами, заявил Уиткофф
Представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:05:00+03:00
2025-12-21T23:05:00+03:00
2025-12-21T23:20:00+03:00
майами
украина
сша
Европа присоединилась к переговорам в Майами, заявил Уиткофф
