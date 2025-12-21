Рейтинг@Mail.ru
Европа присоединилась к переговорам в Майами, заявил Уиткофф
23:05 21.12.2025 (обновлено: 23:20 21.12.2025)
Европа присоединилась к переговорам в Майами, заявил Уиткофф
Представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам...
Европа присоединилась к переговорам в Майами, заявил Уиткофф

Уиткофф: Европа присоединилась к переговорам в Майами для согласования подходов

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией.
"К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран, чтобы согласовать общий стратегический подход между Украиной, Соединенными Штатами и Европой", - написал Уиткофф в соцсети X.
Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Уиткофф рассказал, чему уделили особое внимание представители Украины и США
