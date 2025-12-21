https://ria.ru/20251221/ssha-2063711958.html
США и Украина обсудили гарантии Вашингтона для Киева, заявил Уиткофф
США и Украина обсудили в Майами мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности, сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. РИА Новости, 21.12.2025
Уиткофф: представители США и Украины обсудили гарантии безопасности для Киева