Уиткофф рассказал, чему уделили особое внимание представители Украины и США
Уиткофф рассказал, чему уделили особое внимание представители Украины и США
Уиткофф рассказал, чему уделили особое внимание представители Украины и США
США и Украина уделили особое внимание срокам и дальнейшим шагам в ходе переговоров во Флориде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам... РИА Новости, 21.12.2025
Уиткофф рассказал, чему уделили особое внимание представители Украины и США
Уиткофф: в рамках переговоров особое внимание уделили срокам и очередности шагов