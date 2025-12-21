Рейтинг@Mail.ru
В США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ssha-2063710717.html
В США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары
В США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары - РИА Новости, 21.12.2025
В США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары
Соединенные Штаты не исключают возможность снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране по тем или иным причинам, заявил глава национального РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:35:00+03:00
2025-12-21T22:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20251221/tanker-2063702458.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары

Белый дом: США могут отменить пошлины на не производимые в стране товары

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты не исключают возможность снятия пошлин с товаров, которые не могут производиться в стране по тем или иным причинам, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Есть вещи, которые, возможно, можно было бы скорректировать... есть интерес - и (торговый представитель США - ред.) Джеймисон Грир руководит работой по изучению этих вопросов - есть интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов", - сказал Хассетт телеканалу CBS.
Президент США Дональд Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
Морской порт у побережья Ла-Гуайры - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Остановленный США танкер сменил флаг на гайанский после введения санкций
Вчера, 21:16
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала