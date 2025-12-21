Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.
"Рубио является движущей силой наращивания военной мощи в политике с Венесуэлой за последние несколько месяцев, но он пока не убедил президента (США Дональда Трампа - ред.) применить военную силу", - приводит газета слова экс-чиновника.
Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на источники, некоторые утверждают, что именно Трамп "хочет эскалации" в отношениях с Венесуэлой.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с боливарианской республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
