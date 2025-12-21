Рейтинг@Mail.ru
Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP - РИА Новости, 21.12.2025
16:09 21.12.2025
Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP
Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP - РИА Новости, 21.12.2025
Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP
Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы, пишет издание Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 21.12.2025
в мире
венесуэла
сша
каракас
марко рубио
николас мадуро
дональд трамп
nbc
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, марко рубио, николас мадуро, дональд трамп, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Марко Рубио, Николас Мадуро, Дональд Трамп, NBC
Рубио настраивает США на военное противостояние Венесуэле, пишет WP

WP: Рубио настраивает военную мощь США на противостояние Венесуэле

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио является движущей силой наращивания военной мощи США против Венесуэлы, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.
"Рубио является движущей силой наращивания военной мощи в политике с Венесуэлой за последние несколько месяцев, но он пока не убедил президента (США Дональда Трампа - ред.) применить военную силу", - приводит газета слова экс-чиновника.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ рассказали, зачем ВС США поднялись на борт танкера с нефтью у Венесуэлы
20 декабря, 22:42
Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на источники, некоторые утверждают, что именно Трамп "хочет эскалации" в отношениях с Венесуэлой.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с боливарианской республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы
20 декабря, 19:23
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасМарко РубиоНиколас МадуроДональд ТрампNBC
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
