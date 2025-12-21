Рейтинг@Mail.ru
06:49 21.12.2025 (обновлено: 14:26 21.12.2025)
Россия и Украина лидируют по числу победителей в лотерее грин-карт
в мире, россия, украина, сша, брауновский университет
В мире, Россия, Украина, США, Брауновский университет
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Россия и Украина остаются среди лидеров по количеству победителей в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики.
Согласно статистике, право претендовать на визу выиграли 5 510 россиян и 5 283 украинца.
Люди в США - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В США за несколько дней продали золотых грин-карт на 1,3 миллиарда долларов
19 декабря, 23:32
Абсолютным мировым лидером по числу отобранных участников стал Египет (5 527 человек), а Африка как регион доминирует в общем распределении: на неё приходится почти половина всех заявок.
Таким образом, Россия занимает второе место в общем зачете, а Украина – третье.
Ранее в пятницу министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о приостановке программы "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе.
В результате стрельбы в Брауновском университете в минувшую субботу погибли два человека, девять пострадали. Позднее власти США подтвердили данные СМИ что подозреваемый, 48-летний Клаудио Невис Валенти, покончил с собой.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США остановят розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в Брауновском университете
19 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАБрауновский университет
 
 
