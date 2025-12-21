https://ria.ru/20251221/ssha-2063597940.html
Россия и Украина лидируют по числу победителей в лотерее грин-карт
Россия и Украина остаются среди лидеров по количеству победителей в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 21.12.2025
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Россия и Украина остаются среди лидеров по количеству победителей в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, подсчитало РИА Новости, изучив данные статистики.
Согласно статистике, право претендовать на визу выиграли 5 510 россиян и 5 283 украинца.
Абсолютным мировым лидером по числу отобранных участников стал Египет
(5 527 человек), а Африка
как регион доминирует в общем распределении: на неё приходится почти половина всех заявок.
Таким образом, Россия
занимает второе место в общем зачете, а Украина
– третье.
Ранее в пятницу министр внутренней безопасности США
Кристи Ноэм объявила о приостановке программы "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете
прибыл в страну по этой программе.
В результате стрельбы в Брауновском университете в минувшую субботу погибли два человека, девять пострадали. Позднее власти США подтвердили данные СМИ что подозреваемый, 48-летний Клаудио Невис Валенти, покончил с собой.