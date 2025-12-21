Американская разведка опровергла заявления о желании России завоевать ЕС

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
"Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента (США Дональда - ред.) Трампа по достижению мира на Украине - на самом деле, и в Европе, - делая ложные утверждения, что "разведывательное сообщество США" якобы разделяет и поддерживает точку зрения ЕС и НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы", - написала Габбард в соцсети X.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
