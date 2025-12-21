Рейтинг@Mail.ru
Американская разведка опровергла заявления о желании России завоевать ЕС - РИА Новости, 21.12.2025
02:11 21.12.2025
Американская разведка опровергла заявления о желании России завоевать ЕС
Американская разведка опровергла заявления о желании России завоевать ЕС - РИА Новости, 21.12.2025
Американская разведка опровергла заявления о желании России завоевать ЕС
Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, РИА Новости, 21.12.2025
в мире, россия, европа, сша, тулси габбард, владимир путин, разведывательное сообщество сша, евросоюз, нато
В мире, Россия, Европа, США, Тулси Габбард, Владимир Путин, Разведывательное сообщество США, Евросоюз, НАТО
Американская разведка опровергла заявления о желании России завоевать ЕС

Национальная разведка США не считает, что Россия якобы планирует воевать с ЕС

© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла сообщения о том, что подведомственные ей структуры верят в якобы стремление России завоевать Европу, назвав подобные утверждения попыткой подорвать усилия США по достижению мира на Украине.
"Ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента (США Дональда - ред.) Трампа по достижению мира на Украине - на самом деле, и в Европе, - делая ложные утверждения, что "разведывательное сообщество США" якобы разделяет и поддерживает точку зрения ЕС и НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы", - написала Габбард в соцсети X.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал заявления о желании России напасть на Европу чушью
19 декабря, 14:52
 
