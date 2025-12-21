"Нас остановили". В США забили тревогу из-за шага России по Украине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Основной целью США стали урегулирование украинского кризиса и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире Основной целью США стали урегулирование украинского кризиса и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала

"В 2022 году русские нас остановили. Как они это сделали? Они не позволили нам принять Украину в НАТО. <…> Основной принцип России заключается в том, чтобы Украина не вступала в НАТО. А основной принцип США, как сказано в их новой стратегии национальной безопасности, — ускорить разрешение кризиса на Украине <…> и обеспечить стратегическую стабильность с Россией", — отметил он.

Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы США, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.

При этом в документе говорится, что Соединенные Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в новой американской стратегии отмечается необходимость диалога, и это импонирует России. При этом он подчеркнул, что после устранения имеющихся проблем перед Россией и США может открыться перспектива для реставрации отношений и их вывода из глубокого кризисного состояния.