Спецоперация, 21 декабря: ВСУ за сутки потеряли не менее 1285 военных
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 21.12.2025
Спецоперация, 21 декабря: ВСУ за сутки потеряли не менее 1285 военных
В зоне российской спецоперации ВСУ за сутки потеряли порядка 1285 военнослужащих, ПВО перехватила и уничтожила 29 БПЛА, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.12.2025
россия, украина, харьковская область, евгений балицкий, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Евгений Балицкий, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ

Спецоперация, 21 декабря: ВСУ за сутки потеряли не менее 1285 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В зоне российской спецоперации ВСУ за сутки потеряли порядка 1285 военнослужащих, ПВО перехватила и уничтожила 29 БПЛА, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Ударами высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 014 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 062 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 684 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Командование ВСУ обманом отправляет необученных заключенных на передовую, предварительно обещая службу в тыловых частях, рассказал попавший в плен ВС РФ бывший украинский заключенный в рядах ВСУ Александр Саенко.
Бойцы Вооруженных сил России для отвлечения от боевых будней молятся о мире, здоровье близких и победе, сообщили в Минобороны РФ.
Боевики 225 штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области - по ним наносят удары дронами свои же, сообщили в российских силовых структурах.
Жители Красноармейска научились по внешнему виду отличать украинские дроны, от которых нужно было прятаться, от российских, которых бояться не стоило, рассказала местная жительница.
Многие осужденные в рядах ВСУ самовольно оставили свои части, сообщили в российских силовых структурах.

Цифры потерь гражданских от атак ВСУ

В Херсонской области за текущий год от украинских обстрелов погибли 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадали 603 мирных жителя, 16 из которых - дети, сообщил областной уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по дому в запорожской Васильевке, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Поддержка участников СВО

В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, сообщается на сайте Госдумы.
Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента. Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьЕвгений БалицкийВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
