Спецоперация, 21 декабря: ВСУ за сутки потеряли не менее 1285 военных

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В зоне российской спецоперации ВСУ за сутки потеряли порядка 1285 военнослужащих, ПВО перехватила и уничтожила 29 БПЛА, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
Ударами высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 014 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 062 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 684 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости с ЛБС
Командование ВСУ обманом отправляет необученных заключенных на передовую, предварительно обещая службу в тыловых частях, рассказал попавший в плен ВС РФ бывший украинский заключенный в рядах ВСУ Александр Саенко.
Бойцы Вооруженных сил России для отвлечения от боевых будней молятся о мире, здоровье близких и победе, сообщили в Минобороны РФ.
Боевики 225 штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области - по ним наносят удары дронами свои же, сообщили в российских силовых структурах.
Жители Красноармейска научились по внешнему виду отличать украинские дроны, от которых нужно было прятаться, от российских, которых бояться не стоило, рассказала местная жительница.
Многие осужденные в рядах ВСУ самовольно оставили свои части, сообщили в российских силовых структурах.
Цифры потерь гражданских от атак ВСУ
В Херсонской области за текущий год от украинских обстрелов погибли 133 человека, из которых трое были несовершеннолетними, всего пострадали 603 мирных жителя, 16 из которых - дети, сообщил областной уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по дому в запорожской Васильевке, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Поддержка участников СВО
В России на следующей неделе заработает ряд законов по поддержке участников СВО, их родных и близких, сообщается на сайте Госдумы.
Уточняется, что с 26 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. Кроме того, с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, совершенствование правового поля, направленного на обеспечение нужд СВО, солдат, офицеров и их семей, является приоритетом в работе палаты парламента. Он напомнил, что в этом направлении с 2022 года депутатами принято 154 закона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
