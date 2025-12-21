ВС России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины

В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 014 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 637 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 062 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 684 единицы специальной военной автомобильной техники.