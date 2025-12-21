ВС России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах", - говорится в сообщении ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в МО РФ.
В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 014 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 637 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 062 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 684 единицы специальной военной автомобильной техники.
