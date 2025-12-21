Рейтинг@Mail.ru
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 21.12.2025
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка
Дарья Буймова
КРАСНОАРМЕЙСК, 21 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Жители Красноармейска научились по внешнему виду отличать украинские дроны, от которых нужно было прятаться, от российских, которых бояться не стоило, рассказала корреспонденту РИА Новости местная жительница.
"Мы уже научились по-другому определять их - по внешнему виду. И когда летит русский самолетик, русский дрон, мы не боимся, мы ходим, гуляем", - рассказала местная жительница.
Она добавила, что при появлении украинских дронов они сразу пытались спрятаться, а если это не получалось сделать, то скрещивали руки на груди, а затем показывали, что на плечах нет погон. По ее словам, периодически это помогало избежать поражения украинским дроном, однако не смотря на такие жесты некоторые дроны все равно атаковали местных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
