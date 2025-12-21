https://ria.ru/20251221/spetsoperatsiya-2063601424.html
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка - РИА Новости, 21.12.2025
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка
Жители Красноармейска научились по внешнему виду отличать украинские дроны, от которых нужно было прятаться, от российских, которых бояться не стоило,... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:44:00+03:00
2025-12-21T07:44:00+03:00
2025-12-21T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401177_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_23de011091007365b732d26493a669f0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401177_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_04259f1f199970676ad55df6b65d4154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Безопасность
Жители Красноармейска не боялись российских дронов, заявила горожанка
РИА Новости: жители Красноармейска прятались только от украинских дронов
КРАСНОАРМЕЙСК, 21 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Жители Красноармейска научились по внешнему виду отличать украинские дроны, от которых нужно было прятаться, от российских, которых бояться не стоило, рассказала корреспонденту РИА Новости местная жительница.
"Мы уже научились по-другому определять их - по внешнему виду. И когда летит русский самолетик, русский дрон, мы не боимся, мы ходим, гуляем", - рассказала местная жительница.
Она добавила, что при появлении украинских дронов они сразу пытались спрятаться, а если это не получалось сделать, то скрещивали руки на груди, а затем показывали, что на плечах нет погон. По ее словам, периодически это помогало избежать поражения украинским дроном, однако не смотря на такие жесты некоторые дроны все равно атаковали местных жителей.